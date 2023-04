Kenan Yildiz non si perde d’animo nonostante il ko col Vicenza in finale di Coppa Italia: il messaggio del turco

Kenan Yildiz non si perde d’animo e, nonostante il ko della Juventus Next Gen in finale di Coppa Italia, guarda subito avanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz_official)

IL MESSAGGIO – «A testa alta. Orgogliosi di come questa squadra ha giocato a Vicenza. Ora è il momento di concentrarsi sulle prossime partite. Ci sono ancora traguardi importanti per cui lottare».

The post Yildiz non si perde d’animo: lo ha detto dopo il ko di Vicenza – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG