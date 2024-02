Yildiz ha già stregato Allegri e la Juve: per entrambi è già uno degli intoccabili: con il Frosinone il turco ha un obiettivo

Come scrive il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz in pochi mesi ha già conquistato la Juve, stregata dalle sue giocate e ora sempre più convinta di quanto il talento turco sia indispensabile per questa squadra.

Per Allegri è un intoccabile, dopo che lo era stato in primis per la Nazionale, ed ora il 18enne ha l’obiettivo di risollevare questa squadra nel morale e nei risultati. Domenica arriva il Frosinone allo Stadium, squadra con cui ha segnato il primo gol in massima serie e ha intenzione di ripetersi.

