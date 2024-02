Vlahovic via dalla Juve? In Spagna sono sicuri e rilanciano l’interesse di un club nei confronti del centravanti serbo

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, in estate il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Dusan Vlahovic, dopo averlo trattato già nella passata stagione. Il serbo intriga sempre i londinesi, pronti ora a mettere sul piatto una cifra non indifferente.

60 milioni di euro la proposta dall’Inghilterra, che potrebbe tentare la Juve vista la necessità di cedere per poi poter rinforzare la rosa con nuovi innesti, anche se l’intenzione sarebbe quella di trattenere il giocatore, ormai intoccabile.

