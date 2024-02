Thiago Motta Juve, il tecnico del Bologna nel mirino di un’altra big del nostro campionato: lanciata la sfida a Giuntoli

Thiago Motta è uno dei tanti nomi fatti per la Juve in caso di separazione da Allegri al termine di questa stagione. L’italobrasiliano sta stupendo tutti con il suo Bologna e non a caso sono diverse le big del nostro campionato sulle sue tracce.

Come riferito da calciomercato.com, tra queste c’è anche il Milan, che punta su di lui per continuare a lungo un progetto giovani con cui rilanciare la squadra. Non è un mistero la preferenza di Ibrahimovic per Conte, ma il tecnico ex bianconero sta aspettando il Bayern.

The post Thiago Motta Juve, concorrenza spietata: un club di Serie A lavora per anticipare Giuntoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG