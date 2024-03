Zaccagni alimenta le polemiche: «Della partita di ieri rimane solo questo». Le parole del calciatore della Lazio dopo la sfida contro il Milan

Non si placano le polemiche dopo la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan di ieri sera e ad alimentarle sui social ci pensa anche Mattia Zaccagni. Ecco le parole del calciatore biancoceleste su Instagram:

PAROLE – «Della partita di ieri non rimane il risultato, la sconfitta, le espulsioni. No, della partita di ieri rimane solo il fortissimo e amaro sapore di ingiustizia. Che la Lazio e il suo popolo non meritano».

