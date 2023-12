L’ex attaccante dell’Inter, Ivan Zamorano, ha voluto ricordare e parlare della Coppa UEFA conquistata nel 1998

Le parole a Leo Vegas, l’ex Inter Zamorano ha voluto parlare della vittoria della Coppa UEFA conquistata nel 1998.

COPPA UEFA 1998 – «È stata la serata più bella della mia carriera. Abbiamo segnato io, Zanetti e Ronaldo, tutti sudamericani. In questa gara l’attaccante di Santiago del Cile ha segnato uno dei gol più importanti della sua carriera, ma il più bello è arrivato in un match di Serie A contro il Napoli: quella rete di tacco è stata straordinaria. Anche se non era una mia specialità».

L’articolo Zamorano sulla Coppa UEFA: «Serata più bella della mia carriera» proviene da Inter News 24.

