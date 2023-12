Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale della massima competizione europea.

Sorteggio sulla carta non propriamente malevolo per l’Inter che tra febbraio e marzo affronterà l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone negli ottavi di finale di Champions League. Javier Zanetti era presente a Nyon dove è stato effettuato il sorteggio ed è stato intervistato da Sky Sport; ecco le sue parole. “C’erano tutte grandi squadre. Da secondi sapevamo che il sorteggio poteva essere complicato, grande rispetto per l’Atletico. Conosco la cultura e la loro storia, so come il Cholo prepara le partite e cosa vuole dalle sue squadre. Sarà un avversario difficile da battere, anche noi ci prepareremo al meglio. Saranno due grandi sfide, ci faremo trovare pronti”.

Champions League

La prima in casa

“E’ la stessa cosa. Saranno partite complicate, dovremo partire bene. Se facciamo bene a San Siro, dovremo fare altrettanto al Wanda. Saranno due sfide molto equilibrate, abbiamo entrambi grandi giocatori. Speriamo che la forma sia la stessa di oggi ma c’è ancora tempo”.

Somiglianze tra goal di ieri e l’occasione fallita da Lautaro in finale

“Sì, assomigliava. Sono contento della vittoria di ieri, sono felice per Lautaro e per i compagni. Per tutti noi, sta attraversando un momento di forma straordinario, è un leader, è il nostro capitano”.

