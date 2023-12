Milan, cosa filtra da Milanello sugli infortuni di Noah Okafor e Tommaso Pobega dopo gli infortuni contro il Monza

Tra le note negative della bella vittoria ottenuta dal Milan ieri nel lunch match domenicale a San Siro contro il Monza ci sono senza dubbio gli stop per infortunio di Pobega e Okafor.

La Gazzetta dello Sport ha fatto un primo bilancio sulle loro condizioni in attesa degli esami a cui si sottoporranno oggi: per il centrocampista problema all’anca sinistra, per lo svizzero le prime sensazioni riferite dallo staff medico sono quelle di un crampo coscia sinistra.

