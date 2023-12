I nerazzurri poco fa hanno conosciuto l’avversaria che sfideranno tra febbraio e marzo negli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo e infatti nelle ultime due gare Inzaghi ha fatto uso massiccio del turnover per concentrarsi di più sul campionato.

L’andamento del girone

I nerazzurri erano sorteggiati con Benfica, Real Sociedad e Salisburgo, un gruppo non impossibile sulla carta che però ha visto diversi cambiamenti rispetto a quanto ci si aspettava in partenza. Era lecito attendersi molto di più dai portoghesi e molto meno dagli spagnoli e invece questi ultimi hanno addirittura vinto il girone anche se solo per differenza reti maggiore rispetto ai meneghini, mentre i lusitani sono riusciti a qualificarsi solo fine extremis all’Europa League dopo i quarti di Champions raggiunti nella passata edizione.

Il sorteggio

Mai come quest’anno arrivare primi nel girone dava vantaggi incredibili sulla carta visto che moltissime big hanno infatti vinto i loro raggruppamenti; ecco perché le scelte di Inzaghi nelle ultime due gare fanno ancora discutere. In ogni caso il tecnico ha scelto così, se ne riparlerà nei prossimi mesi, quando cioè l’Inter affronterà l’Atletico Madrid. Ecco il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League.

Gli ottavi

Porto – Arsenal

Napoli – Barcellona

Paris Saint Germain – Real Sociedad

Inter – Atletico Madrid

