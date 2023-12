Ecco l’avversario dell’Inter di Simone Inzaghi per quanto concerne gli Ottavi di Finale della UEFA Champions League

Oggi alle 12:00 ci sono stati i sorteggi della UEFA Champions League per quanto concerne gli Ottavi di Finale, e tra le tante squadre spicca, ovviamente, l’Inter di Simone Inzaghi: autore fino ad ora di un girone finito in seconda posizione (positiva, ma con qualche rammarico per non aver raggiunto il primo).

L’avversario che verrà affrontato dai nerazzurri agli Ottavi di Finale sarà l’Atletico Madrid.

L’articolo Ottavi Champions League, l’Inter affronterà l’Atletico Madrid proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG