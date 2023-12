Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter pronta ai sorteggi d’Europa League

Ai microfoni di Mediaset, Riccardo Trevisani si concentra così sull’Inter e sui sorteggi di Champions League.

LE PAROLE- «Direi mai Real Madrid che in Europa ha sempre una marcia in più. Inzaghi ha scherzato sul Manchester City ma personalmente non lo vorrei perché adesso è un po’ in difficoltà ma a febbraio non sappiamo come sarà. Personalmente per l’Inter spererei in un Borussia Dortmund, avversaria valida ma non all’altezza delle altre big».

L’articolo Trevisani sull’Inter: «Spero che prenda il Borussia Dortmund» proviene da Inter News 24.

