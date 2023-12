Il quotidiano romano ha criticato aspramente la direzione arbitrale di Maresca nel match della 16^ di Serie a tra Lazio e Inter

Sulle colonne de Il Messaggero, il quotidiano torna su Lazio-Inter bocciando pesantemente la direzione di gara dell’arbitro Maresca: voto 4. Di seguito il giudizio:

«Si abbraccia con Darmian a cui aveva risparmiato una clamorosa ammonizione per un fallo

su Zaccagni lanciato in velocità. Una scenetta inguardabile in serie A. Rosso a Lazzari con la palla ancora in gioco: anche permaloso».

