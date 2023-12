Lo Zio dell’Inter, Beppe Bergomi, ha parlato dei soeteggi di Champions League di oggi e delle possibili avversarie dei nerazzurri

In collegamento a Radio Anch’io Lo Sport, Beppe Bergomi, bandiera storica dell‘Inter, si esprime sugli imminenti sorteggi di Champions League, in scena alle 12. I nerazzurri scopriranno la loro avversaria negli ottavi di finale del torneo.

INTER- «Ci sono quattro spagnoli, due inglesi e due tedesche. Prendere il Borussia Dortmund sarebbe il male minore ma sono tutte squadre molto forti. I sorteggi dell’anno scorso sono stati piuttosto favorevoli per le italiane. Stavolta sono difficili, anche se sappiamo che si gioca tra un paio di mesi e bisogna capire come si starà allora. Inzaghi ieri ha detto che prenderà il Manchester City ma io la lascerei stare e lo stesso vale per il Real Madrid. Delle altre chi viene viene»

PAREGGI CON JUVE E REAL SOCIEDAD- «In campionato battere la Juve è difficile, non ti lascia spazio. L’anno scorso in campionato l’Inter le ha perse entrambe giocando all’attacco. Per me ha pensato di non perderla. Con la Real Sociedad a mio avviso c’era bisogno di fare rotazioni. Le due punte dietro Martinez e Thuram stanno facendo un po’ fatica ma serve anche che i titolari riposino. Faccio i complimenti agli spagnoli che nelle due partite hanno meritato. Difficile anche dire se avresti vinto con la Lazio una volta fatti giocare in Champions League Martinez e Thuram»

L'articolo Bergomi sui sorteggi Champions: «Eviterei queste due squadre. I pareggi con Juve e Real Sociedad…» proviene da Inter News 24.

