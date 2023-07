Paolo Zanetti intervenuto a Sky ha detto la sua sui giocatori dell’Empoli Baldanzi e Parisi, la cessione di Vicario e l’arrivo di Daniel Maldini

Paolo Zanetti intervenuto a Sky ha detto la sua sui giocatori dell’Empoli Baldanzi e Parisi, la cessione di Vicario e l’arrivo di Daniel Maldini dal Milan:

«Daniel Maldini? Sapevo che eravamo interessati ma non pensavo fossimo così vicini. Sono contento, è un calciatore molto interessante. Baldanzi? Al primo anno di Serie A si è imposto alla grande, anche se non penso che sia maturato del tutto, potrebbe fargli bene rimanere un altro anno ad Empoli. Discorso diverso per Parisi, che è pronto. Vicario? Pronto per una grande squadra, è andato dove merita. E’ un portiere che oltra al grande talento ma anche dalla grandi doti umane. Questo è solo un punto di partenza per lui».

