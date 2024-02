Le parole dell’ex allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti su quello che è stato il lavoro sul trequartista della Roma Baldanzi

Al Corriere dello Sport, l’ex tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha voluto parlare della crescita del trequartista Baldanzi: scoperto da lui quando allenava gli azzurri.

«Ho notato durante l’estate sia lui che Fazzini. Mi sono accorto che Tommaso aveva qualità diverse dalla media e che meritava di accorciare i tempi d’inserimento nella prima squadra. Non è stato difficile. Per me può anche integrarsi con Dybala, non essere solo la sua alternativa. Di sicuro ha molti margini di miglioramento e con un allenatore come De Rossi crescerà anche in una posizione nuova».

