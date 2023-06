Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha elencato i tre migliori allenatori della stagione per lui.

Planetwin365.news ha intervistato Javier Zanetti che ha commentato anche il fenomeno dell’invasione araba del calciomercato. “Il più bravo è stato Pep Guardiola, che è riuscito a vincere il Triplete nonostante una finale di Champions in cui Simone Inzaghi è stato molto bravo. In seconda posizione direi Carlo Ancelotti, sempre molto saggio e tranquillo, poi Luciano Spalletti per quello che ha fatto con il Napoli”.

Luciano Spalletti

“I tifosi che amano il calcio si ricordano di noi, ma adesso i tempi sono cambiati e ci dobbiamo adattare. Il mercato è molto diverso da quello che era prima, non è detto che sia un male o un bene, ma è così. Quindi molti nostri giovani decidono di andare via per avere un futuro migliore. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, si è verificato un effetto domino. Hanno iniziato a investire tanto andando a caccia non solo in Italia, ma anche in Premier League e nel calcio spagnolo. Vogliono giocatori pronti per far crescere il loro calcio; non so se saranno loro i prossimi antagonisti del calcio europeo, ma certo a livello economico c’è tanta differenza e al momento competere su questo piano è molto difficile“.

