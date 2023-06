Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto su in tema ricorrente di calciomercato dei nerazzurri, ovvero Lionel Messi

Lionel Messi resta un sogno proibito per il calciomercato dell’Inter, anche a detta di Javier Zanetti. Il vicepresidente dei nerazzurri ne ha parlato così in un’intervista rilasciata per TyC Sports.

LE PAROLE –: «Messi? Il FPF complica le cose. Oggi l’Inter sta facendo le cose per bene, sta portando avanti un progetto economico e sportivo in linea con quello che possiamo spendere e acquistare. Chi non vorrebbe Messi? Ma noi non siamo in grado di poterlo ingaggiare. Messi lo vogliono tutti ma pochi lo possono pagare. Ed è giusto che sia così per quello che rappresenta e vale. Stiamo parlando dell’ultimo campione del mondo e oggi non può far parte del nostro progetto».

