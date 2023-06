Zaniolo Juve, Ricchetti approva: «Un acquisto così sarebbe importante». Le parole dell’ex allenatore del giocatore

Ricchetti, ex allenatore di Zaniolo ai tempi della Virtus Entella, in esclusiva a Juventusnews24 ha spiegato perché il giocatore del Galatasaray sarebbe un acquisto importante per la Juve.

LE PAROLE – «Secondo me ha qualità da Juve. Poi non so quali sono le valutazioni che fanno in casa bianconera ma sarebbe importante ritrovare un giocatore così in Italia. E poi nella Juve avrebbe ulteriore modo di crescere in tutto, sia fisicamente che tecnicamente che anche di carattere. Si riuscirebbe ad inquadrarlo meglio».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA ESCLUSIVA INTEGRALE A RICCHETTI

