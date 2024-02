Le parole nel post partita dell’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta dopo la partita disputata contro il Inter

Ai canali ufficiali nerazzurri, l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato così dopo la vittoria contro il Inter.

«Una sconfitta che fa male a tutti noi: abbiamo affrontato una squadra molto forte. Hanno inciso determinati episodi e fai fatica in questi casi a rimetterla in piedi. Brucia, ma ora vogliamo pensare al Bologna. Dobbiamo cercare di voltare pagina: non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Sarà un’altra battaglia quella di domenica».

