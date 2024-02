Esordio da incubo per Bigica sulla panchina del Sassuolo: 6 reti alla prima era successo solo due volte e il tecnico è già a rischio

Esordio da dimenticare per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo: dopo il primo gol di Racic, il Napoli travolge i neroverdi che chiudono la partita con un tennistico 6-1. Prima di lui, come riportato da Giuseppe Pastore, solo in altre due occasioni in Italia un tecnico aveva debuttato prendendo 6 gol: Abdoulay Konko sulla panchina del Genoa (6-0 con la Fiorentina nella stagione 2020-21) e Angelo Pereni (Udinese-Lecce 6-0, 1997-98).

Allenatori che hanno esordito in Serie A subendo 6 gol: Emiliano #Bigica (Sassuolo-Napoli 1-6, 2023-24)

Abdoulay Konko (Fiorentina-Genoa 6-0, 2021-22)

Angelo Pereni (Udinese-Lecce 6-0, 1997-98) — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 28, 2024

Intanto, come riportato da TMW, il tecnico sarebbe già in discussione: Carnevali infatti starebbe ragionando sulla possibilità di affidare la panchina a Gennaro Gattuso, dopo l’esonero del tecnico dalla panchina del Marsiglia.

