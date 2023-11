Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha scritto di Juve Inter e di Allegri nel suo editoriale

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha scritto di Juve Inter e di Allegri nel suo editoriale. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Vincendo il derby d’Italia restituirebbe il primato in classifica (a parità di partite) ai bianconeri dopo 40 mesi. Spesso criticato per il gioco, si ritrova di nuovo al vertice. Proprio il tema della semplicità viene ritenuto una provocazione: infastidisce in particolare i fanatici degli “scienziati”, i tecnici più trendy, considerati portatori del nuovo verbo. La sfida di dopodomani risulta insolita per distanze tecniche, ma è introdotta da un continuo botta e risposta indiretto tra lui e Marotta: Allegri espone gli obiettivi realistici della Juve, Marotta la indica come favorita per lo scudetto per via dell’assenza dalle coppe.».

L’articolo Zazzaroni: «Allegri spesso criticato da fanatici degli scienziati» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG