Walter Zenga, allenatore, ha parlato in vista della ripresa della Serie A sul proprio canale YouTube.

PAROLE – «Dal 4 gennaio fino a marzo, quando arriverà la sosta, non ci sarà un weekend libero. Poi ci sarà una nuova sosta e i giocatori delle nazionali partiranno ancora. Sarà un turbinio di partite continuo. Il Napoli ha avuto tanti giocatori che sono usciti presto e Luciano Spalletti ha potuto dare loro dieci giorni di pausa. Li riavrà quasi tutti attorno al 20 e avrà tutto il tempo per preparare la gara contro l’Inter a San Siro. Cosa farà Simone Inzaghi con Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, che torneranno a fine dicembre? Li farà giocare il 4, considerato che tre giorni dopo si gioca e in più al 18 c’è la Supercoppa Italiana È una problematica che il Mondiale giocato a metà anno porta alle società di club».

