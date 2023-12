Walter Zenga, ex portiere, ha parlato al Corriere dello Sport del momento di Donnarumma e dei portieri italiani in rampa di lancio

Walter Zenga, ex portiere, ha parlato al Corriere dello Sport del momento di Donnarumma e dei portieri italiani in rampa di lancio. Le sue dichiarazioni:

DONNARUMMA – «Non so chi sia il preparatore dei portieri del Psg, in estate hanno perso Spinelli, preso dall’Inter. I sistemi possono cambiare. Noi abbiamo tre portieri italiani all’estero. Vicario in Premier e Brignoli in Grecia con il Panathinaikos stanno facendo bene e hanno preparatori stranieri. La mia è solo una supposizione. Da tecnico devo guardare l’aspetto degli allenamenti. Poi bisogna saper gestire i momenti».

MERET – «Mi sorprendono le critiche ricevute da Meret dopo la partita con l’Inter. Ho letto tanti 5 in pagella, per cosa Mah… Ho visto un’uscita su Lautaro con la faccia e le

mani avanti che pochi portieri sanno fare».

FUTURO ITALIA – «Spalletti, dove pesca, tira su bene. La preoccupazione nasce dal fatto che in B i giovani di prospettiva sono tre o quattro. Dico Gagno, Fulignati, Pizzignacco. Desplanches fa panchina a Palermo. Sui miei profili social pubblico ogni settimana le dieci migliori parate della Serie D. I talenti esistono, basta andarli a cercare. Quel campionato va studiato: Boloca e Messias, che vidi arrivare al Crotone, giocavano in D».

PROVEDEL – «Provedel si è rivelato un po’ come Thuram all’Inter che pensava di aver preso la riserva di Lukaku… Ivan era arrivato per fare il secondo e invece ha dimostrato quanto vale. Lo conosco dai tempi di Empoli, è migliorato anno dopo anno. I tre o quattro portieri della Nazionale sono questi, non penso ci possano essere cambiamenti».

DI GREGORIO-FALCONE – «È più istintivo, esplosivo, come ha dimostrato parando la seconda volta dopo il rigore sbagliato da Vlahovic. Falcone è impostato, fa parate che sembrano facili ma non lo sono».

