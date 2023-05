L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha detto la sua sull’attuale portiere dei nerazzurri André Onana e sul derby di ritorno contro il Milan

Intervenuto durante la ‘Milano Football Week’, Walter Zenga ha parlato dell’attuale portiere dell’Inter, André Onana, e della sfida di ritorno alle Semifinali di Champions League contro il Milan.

LE PAROLE –: «Onana è un portiere di sicuro affidamento. Il discorso poi è sempre lo stesso: un portiere deve essere bravo perché para, poi se è bravo coi piedi meglio. Che sia migliorato è vero, ma lo dice anche lui. Ci ho parlato e mi ha detto che l’esperienza in Italia lo sto migliorando. Ogni giocatore che proviene da scuole differenti ha uno stile differente; il suo stile può essere cambiato ma migliorato. Portieri italiani? Ci sono Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Senza dimenticare Alessio Cragno, che è finito nel dimenticatoio per l’exploit di Michele Di Gregorio. Da quel punto di vista lì l’unica cosa che può dare all’occhio è che nessuno di loro ha giocato a livelli europei, ma lì Mancini non ha problemi. Semmai lì ha in attacco. Derby? Sarà una partita spettacolare. Anche perché è giusto pensare che non sia finita da ambo le parti, quindi ci saranno due approcci differenti delle diverse squadre. Quindi sarà un match spettacolare».

