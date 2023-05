Il presidente dell’Inter Steven Zhang racconta tutta la sua soddisfazione per l’approdo in finale della sua squadra.

Steven Zhang esprime ai microfoni di Sky Sport tutta la sua soddisfazione per il derby vinto e per il cammino realizzato in Champions League. “Sicuramente è la più grande emozione con lo scudetto: siamo in finale di Champions, è qualcosa di incredibile. E’ merito dell’allenatore, dello staff che ha fatto tutto giusto per arrivare qui. La finale è una partita in cui tutto è possibile, può accadere di tutto in 90 minuti: ci crediamo assolutamente. Mio papà? Ancora non l’ho chiamato, lo chiamerò più tardi: ma sicuramente l’ha guardata, va a dormire sempre tardissimo per vedere l’Inter e se non vinciamo mi mette pressione”.

“Questo è il settimo anno che sono qui, non giocavamo in Champions League e ora abbiamo realizzato il sogno arrivando in finale: abbiamo fatto il nostro lavoro riportando l’Inter al top. Fino a che saremo qui, ogni giorno, lavoreremo per mantenere l’Inter in questa posizione. Il mercato? E’ un’opportunità sempre per migliorare, a volte dipende dalle opportunità: ho professionisti intorno a me e i risultati dimostrano che abbiamo lavorato bene. Fino a che sarà qui l’obiettivo sarà costruire una squadra migliore per la stagione successiva. Inzaghi? Ho lavorato con tanti allenatori, sicuramente Inzaghi è davvero speciale: è molto calmo in ogni contesto, che si vinca o che si perda. Questa è una qualità incredibile, la più particolare: è l’unico a non chiedermi giocatori in particolare (ride, ndr)”.

L’articolo Zhang: “È la più grande emozione insieme allo Scudetto, Inzaghi è speciale perché è sempre molto calmo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG