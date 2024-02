La questione societaria va chiarendosi definitivamente con qualche mese in anticipo sulla scadenza del prestito: ci sono novità anche su altri fronti.

L’Inter si appresta a vivere settimane e mesi molto importanti sia sul fronte sportivo che su quello societario.

La svolta

La Gazzetta dello Sport fa il punto su tutte queste situazioni a cominciare dal debito di oltre 350 milioni che Steven Zhang ha con il fondo Oaktree. La scadenza è fissata per la seconda metà di maggio ma ormai sempre più voci confermano che la pendenza verrà riscadenzata, si pensa fino al 2026. Cambieranno naturalmente anche i tassi di interesse che dovrebbero essere leggermente più alti: Oaktree ha registrato i progressi del club nerazzurro che adesso si trova in una situazione finanziaria e sportiva certamente migliore rispetto a quando nel 2021 fu elargito il prestito.

Mercato, sponsor e ritorno a Milano del presidente

Steven Zhang progetta il futuro a lungo termine e, in attesa di capire cosa accadrà sul fronte nuovo stadio, cerca un accordo migliore di quello che quest’anno si è sancito con Paramount+ in quanto a sponsor di maglia. Le ultime indiscrezioni vedono la candidatura forte del colosso delle scommesse Betsson Group ma anche le compagnie aeree Qatar Airways e Riyadh Air (sponsor anche dell’Atletico Madrid tra l’altro) ambiscono a trovare posto sulle maglie dell’Inter. I nerazzurri puntano ad incassare molto di più di quanto avviene adesso (meno di 12 milioni). La rosea infine sostiene che ad aprile Zhang dovrebbe essere in Italia visto che manca addirittura dalla scorsa estate; il desiderio sarebbe quello di festeggiare la seconda stella a Milano.

