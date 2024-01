Niccolò Ceccarini ha prlato della trattativa dell’Inter col Napoli per Zielinski, e della proposta di rinnovo mossa dai partenopei

Ospite di Radio Punto Nuovo, Niccolò Ceccarini si esprime così su Zielinski, nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di mercato.

ZIELINSKI INTER – «Rinnovo Politano e Zielinski? Il primo è quasi fatto, con accordo fino al 2027. Per il secondo, invece, il Napoli ha fatto la sua proposta e non ha ricevuto risposta. Il polacco sta valutando diverse strade, con l’Inter che rappresenta la strada più probabile in caso di non rinnovo col Napoli. E il rinnovo col Napoli ha ormai percentuali bassissime per Zielinski.»

