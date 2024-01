Il centrocampista polacco parteciperà alla SuperCoppa italiana nonostante il mancato rinnovo coi partenopei.

Il Napoli sta vivendo una stagione da incubo dopo aver raggiunto il traguardo storico dello Scudetto solo pochi mesi fa: c’è ancora tempo per rimettere in piedi la stagione anche se le problematiche sono tantissime. Anche gli azzurri, come l’Inter, voleranno in Arabia Saudita per partecipare alla SuperCoppa italiana; gli uomini di MAzzarri giovedì affronteranno la Fiorentina.

Conteso

Sull’aereo ci sarà Piotr Zielinski che moltissimi accostano all’Inter per via del contratto in scadenza a giugno. Dopo aver rifiutato l’offerta araba la scorsa estate ci si aspettava che il rinnovo con i campani fosse solo una formalità ma così non è stato. I nerazzurri sono sempre molto attenti ai possibili svincolati e si dice gli abbiano proposto un quadriennale con ingaggio di 4,5 milioni a stagione. Chiaramente è presto per dire che sia fatta anche perché il Napoli può ancora rilanciare e strappare un rinnovo in extremis.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Guai in mezzo

In tutto ciò i partenopei hanno disperato bisogno di lui considerata la cessione già avvenuta di Elmas, l’ambientamento difficoltoso di Cajuste e la partenza in Coppa d’Africa di Anguissa. Il polacco però sta rendendo molto al di sotto dei suoi standard e la Gazzetta dello Sport si chiede se sia per colpa delle vicende di mercato e se questa situazione inciderà sul rendimento anche della seconda parte di stagione.

