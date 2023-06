Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto questo messaggio sulla Juventus e il pronunciamento dell’UEFA sulle coppe europee

Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Paolo Ziliani ha scritto questo messaggio sulla Juventus e il pronunciamento dell’UEFA sulle coppe europee.

Un top club italiano a rischio esclusione Coppe: la Juventus? Macché, il Milan

Ci mancava solo questa: mentre tutti tacciono sull’imminente pronunciamento dell’UEFA a carico di Madama, si parla di pericolo Champions per i rossoneri, che in realtà non rischiano nulla Incredibile… pic.twitter.com/WtYmjYycXp — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 20, 2023

PAROLE – «Un top club italiano a rischio esclusione Coppe: la Juventus? Macché, il Milan

Ci mancava solo questa: mentre tutti tacciono sull’imminente pronunciamento dell’UEFA a carico di Madama, si parla di pericolo Champions per i rossoneri, che in realtà non rischiano nulla. Incredibile ma vero, oggi 20 giugno 2023 c’è l’Italia sportiva col fiato sospeso per sapere se un suo top club prenderà parte alle Coppe 2023-24 oppure verrà escluso. Si parla della Juventus, domanderete voi, sul conto della quale sono state aperte, e concluse, due diverse inchieste per due diversi illeciti sportivi che l’UEFA è sul punto di giudicare e eventualmente sanzionare? Macché, si parla del Milan. Che anche se è già certo che al 100% sarà al via della prossima Champions League (sarà il Tolosa, dello stesso proprietario Red Bird, a rinunciare nel caso all’Europa League come da regolamento), finisce oggi nelle home page dei media mentre della Juventus nulla, nessuna notizia, tutto tace e d’altronde non è successo niente. Come dite? L’Inchiesta Prisma E cosa sarebbe, precisamente, questa Inchiesta Prisma».

