Thomas Zilliacus non smette di parlare di Inter; ecco le sue ultime dichiarazioni al canale Twitch de La TV nerazzurra. “Sì, ho presentato un’offerta a Zhang, l’offerta è sul tavolo. Non voglio entrare nei dettagli, rispetto tantissimo Steven Zhang. Ha fatto un lavoro incredibile, aveva 26 anni quando hanno preso l’Inter. Ha guidato il club, i risultati li vediamo tutti oggi. Credo che meriti grande rispetto”.

Il piano

“Credo che l’Inter abbia enorme potenziale, io ho le soluzioni, arrivo da un background di tecnologia. L’Inter ha 500 milioni di tifosi, io posso riunire questi tifosi e generare nuovi ricavi da tifosi che sono in Cina, Africa, Stati Uniti. Possiamo generare ricavi per il club, l’Inter può generare molti più ricavi rispetto ad ora. E io vedo queste possibilità per l’Inter. Io non voglio comprare l’Inter come trofeo. Di certo, sarei molto fiero di essere il proprietario ma io amo il calcio, amo l’Inter e credo di poter contribuire a far diventare l’Inter il miglior club del mondo. Ora sta a loro rispondere, magari vogliono tenere il club. Non voglio parlare pubblicamente per altri, io voglio solo presentare la mia vision per il club. Sono un tifoso come tutti gli altri. Ma i dettagli dell’offerta non voglio svelarli pubblicamente”.

Sede Inter

Bacino d’utenza da sfruttare

“L’atmosfera di San Siro è clamorosa, è magica. I tifosi fanno un lavoro fantastico. San Siro contiene 73.000 persone, i tifosi dell’Inter sono 500 milioni nel mondo, alcuni non vedranno mai una partita dal vivo. Ma tutti sono appassionati di Inter, a Singapore come a Milano. E ora, con le nuove tecnologie, è possibile coinvolgere anche il tifoso di Singapore come se fosse allo stadio. E se quel tifoso pagasse anche solo 1 euro, sarebbero 500 milioni per l’Inter. E con 500 milioni puoi comprare qualunque giocatore. Le nostre soluzioni tecnologiche non le ha nessuno, per questo dico che potremmo contribuire a far grande l’Inter. E sarei molto felice di poterlo fare. E se la famiglia Zhang volesse restare, io sarei molto lieto di farli restare. Hanno fatto un grande lavoro e la fan base in Cina è molto ampia”.

