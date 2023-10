Zirkzee Milan a una sola condizione. Svelata la strategia dei rossoneri in vista delle prossime sessioni di mercato

Ormai non è più una novità: il Milan nelle prossime sessioni farà di tutto per regalare a Pioli un nuovo centravanti che possa prendere il posto di Giroud e su cui aprire un nuovo ciclo.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, nella lista dei dirigenti rossoneri c’è anche il nome di Zirkzee del Bologna. L’attaccante – si legge – potrebbe arrivare in rossonero soprattutto se il feeling col gol migliorerà.

