Zirkzee-Milan, spunta una concorrente a sorpresa per l’attaccante olandese del Bologna: il Tottenham in forte pressing

Joshua Zirkzee è l’obiettivo principale del calciomercato Milan per la prossima stagione. Tuttavia il club rossonero dovrà vedersi da una nuova e agguerrita concorrente: il Tottenham.

Come riportato da Team Talk infatti, l’allenatore degli Spurs, Ange Postecoglu, sarebbe alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo e avrebbe messo Zirkzee in cima alla lista dei desideri. Va ricordato come il Bayern Monaco vanti sul classe 2001 una clausola da 40 milioni di euro.

