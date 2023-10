Gianfranco Zola ha ricordato l’ex Juve Gianluca Vialli. Queste le sue dichiarazioni sull’indimenticato campione

Gianfranco Zola era presente questa mattina all’evento ‘Italia-Inghilterra, derby d’Europa’ in scena all’ambasciata italiana a Londra. Le parole riprese da TMW sull’ex Juve Vialli.

VIALLI – «Lui, Di Matteo… Mi hanno permesso di entrare nel sistema calcio inglese più velocemente, loro avevano già 2-3 mesi di esperienza e mi hanno dato delle informazioni che mi hanno aiutato subito a rompere il ghiaccio. Poi s’è creata anche un’amicizia, ci frequentavamo molto anche fuori dal campo. Sono state delle cose fondamentali per me e per la mia famiglia».

