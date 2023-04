Zuliani: «La Juve dormiva, l’Inter ha gestito. Molli? Non si può sentir dire». Le parole del giornalista in un video

Zuliani, giornalista e noto tifoso della Juve, attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube ha analizzato le difficoltà dei bianconeri dopo la semifinale persa con l’Inter.

LE PAROLE – «Dalla rissa della semifinale d’andata all’apatia di ritorno ci sarà una via di mezzo al netto di tutte le colpe dell’allenatore che ha sbagliato formazione:? Eì possibile sentirsi dire che eravamo molli e abbiamo sbagliato approccio e atteggiamento? Non si può. Non si è capito che una semifinale di ritorno che vale la finale di Coppa Italia e la possibilità di giocarsi la Supercoppa col nuovo regolamento, se nei tempi meravigliosi dei 9 scudetti di fila potevano essere un contorno, ora sono punti forti da cui ripartire questi titoli minori. L’Inter è andata avanti e l’ha gestita stile Juve che tanto dormiva…non ci si doveva arrendere così davanti all’avversario».

