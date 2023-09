Claudio Zuliani, giornalista tifoso della Juventus, ha commentato così la sconfitta dei bianconeri col Sassuolo a Tutti Convocati su Radio24.

Le sue parole: «Quando Allegri ha parlato di stare dentro con la testa, di stare con i piedi per terra, ho pensato che avesse visto qualcosa di strano. Sono sorpreso, perché nell’allenamento mercoledì avevo visto alto ritmo nell’allenamento a porte aperte per i giornalisti. La storia della Juventus dice che si deve lottare per lo Scudetto anche se non si ha la rosa per vincerlo. Però, siccome Allegri è realista, sa che rosa ha in mano e che cosa ha attraversato la Juve da quando è arrivato, anche per colpa sua. Se l’obiettivo della Juventus è lo Scudetto, quello contro il Sassuolo è una tragedia epocale. Se, invece, l’obiettivo è arrivare nei primi quattro posti, allora resta un disastro, ma a cui si può porre rimedio».

