Juventus, Allegri prende provvedimenti? Cosa può cambiare nella formazione anti Lecce. Szczesny rischia il posto

Dopo la debacle di Reggio Emilia col Sassuolo, non è escluso che Massimiliano Allegri possa mescolare le carte in vista del prossimo impegno della Juventus in casa col Lecce.

L’imminenza dell’impegno di martedì suggerisce un turnover mirato che potrebbe toccare anche Szczesny, Gatti e Vlahovic: tra i più negativi sabato. Pronti a farne le veci Perin, Rugani e Milik. A sinistra Cambiaso potrebbe rilevare Kostic mentre in mezzo al campo Fagioli dovrebbe partire dall’inizio.

