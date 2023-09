Paganini: «Tante polemiche per la palla dentro o fuori di McKennie. Invece ieri con Berardi…». Le parole del giornalista

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, scrive questo su Twitter in merito a quanto accaduto ieri a Reggio Emilia durante Sassuolo-Juve.

Le sue parole: «Buongiorno. Tante (troppe) polemiche per palla dentro o fuori in Juventus-Lazio. Ieri Berardi andava espulso e invece no. Quindi? Tutto ok? Direi di no. Magari la partita avrebbe avuto un’altra storia al di là di come l’ha interpretata (male) la Juventus».

The post Paganini: «Tante polemiche per la palla dentro o fuori di McKennie. Invece ieri con Berardi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG