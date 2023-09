Juventus, oltre al danno la beffa: la sconfitta col Sassuolo interrompe la striscia di clean sheet esterni che durava dallo scorso campionato

La Juventus ha interrotto una serie di tre vittorie di fila in trasferta, in cui non aveva mai subito gol, considerando anche la fine dello scorso campionato.

La sconfitta col Sassuolo spazza via anche la striscia positiva che la squadra di Allegri stava portando avanti lontano dallo Stadium.

