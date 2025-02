20 milioni più bonus per il giallorosso, Milan “pronto” all’assalto a sorpresa: il piano per giugno fa già sognare i tifosi

20 milioni più bonus per il giallorosso, Milan “pronto” all’assalto a sorpresa. L’ultima indiscrezione sulla prossima mossa rossonera.

In una giornata che rimarrà negli annali del Milan, la squadra ha dato prova della sua ambizione rivoluzionando la propria formazione con significativi cambiamenti, fra cui tre acquisti già ufficializzati il 3 febbraio 2025 e ulteriori trattative che potrebbero portare a nuovi arrivi nel futuro prossimo. Ibra e Mendes, riferiscono fonti ben informate, sarebbero a lavoro su ben quattro top player, che a giugno, potrebbero accendere ancora più di passione il popolo di San Siro. Questi movimenti sul mercato riflettono non solo un investimento nello sviluppo futuro della squadra ma anche il desiderio del club di mantenere una posizione di leadership nel calcio italiano ed europeo.

Un finale di mercato esplosivo e la mossa a sorpresa per giugno

La sessione invernale di trasferimenti per il Milan si è conclusa con un vero e proprio botto, segnando l’ingresso di giocatori destinati a lasciare il segno. Tra gli ultimi innesti troviamo il talentuoso Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil, quest’ultimo aggiunto alla rosa della squadra praticamente allo scadere della finestra di mercato. La velocità e l’abilità decisionale dimostrate dalla dirigenza rossonera nell’effettuare queste operazioni sottolineano un’approccio aggressivo volta a rafforzare l’attacco e la squadra nel suo complesso. Ma non solo, spunta già un nome altisonante per giugno, con un’offerta già pronta che pare confermare la voglia di Cardinale di investire 100 milioni nel mercato estivo.

Colpo mancato a gennaio ma primo nella lista di giugno

La trattativa per l’acquisto dell’attaccante Nikola Krstovic è stata confermata da più fonti, con un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus offerti da Ibra, che alla fine non si è concretizzata. Nonostante la non conclusione dell’affare per l’acquisto di Krstovic nella finestra invernale, l’interesse del Milan per il giovane attaccante montenegrino rimane forte e si proietta per l’estate. Il club vede in lui non solo un talento promettente ma anche il potenziale sostituto di Tammy Abraham, segno di una strategia che punta a garantire continuità e competitività alla squadra. Lecce, per ora, ha preferito mantenere il suo giocatore, riconoscendo il suo valore e l’importanza per la squadra nell’immediato.

