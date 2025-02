“Ho rischiato di smettere di giocare”, Gimenez confessa il “segreto”: i sogni del messicano tra passato, presente e futuro

“Ho rischiato di smettere di giocare”, Gimenez confessa il “segreto”. Il neo acquisto rossonero ha svelato tutto a Milan TV.

Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, ha raccontato il suo percorso personale e professionale in un’intervista a Milan TV. Nato in Argentina, ha trascorso i primi quattro anni della sua vita lì, prima di trasferirsi in Messico insieme al padre, ex calciatore. Il Messico è diventato la sua casa e, pur portando l’Argentina nel cuore, Gimenez si definisce messicano per tutto ciò che ha vissuto nel paese. Fin da bambino, il calcio è stato la sua passione. Crescendo, ha seguito con entusiasmo la Serie A, considerando questo campionato il migliore dell’epoca. Il sogno di giocare in un club come il Milan lo ha accompagnato fin da piccolo, quando vedeva giocatori leggendari come Kakà, Beckham, Ronaldinho, e Pirlo brillare con la maglia rossonera. Quell’infanzia da tifoso è diventata realtà quando, nell’ultimo mercato di gennaio, ha ricevuto la chiamata dal Milan: “Quando mi hanno chiamato, mi sono detto: wow, ho questa opportunità e non voglio lasciarmela sfuggire”. Ha bagnato il debutto in rossonero entrando al minuto 58 di Milan-Roma, entrando insieme a Joao Félix e, proprio sul futuro del portoghese, sono emersi nuovi e incredibili indiscrezioni di mercato.

Orgoglio milanista e un segreto: “Ho rischiato di smettere di giocare”

Il giovane attaccante ha poi condiviso il suo orgoglio nell’essere il primo messicano a giocare con la maglia del Milan, un onore che vuole rappresentare al meglio. Ha anche parlato delle sue radici italiane, grazie al bisnonno, che gli ha permesso di ottenere il passaporto italiano. Nonostante un po’ di imbarazzo per non parlare ancora fluentemente italiano, Gimenez è determinato ad impararlo. Riguardo alla sua carriera internazionale, ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità di giocare un Mondiale in casa con il Messico, ma la sua priorità rimane il Milan. A proposito della pressione che comporta giocare in un grande club come il Milan, ha detto che la gestisce dando tutto in campo, cercando di non farsi sopraffare e sempre con l’obiettivo di far felici i tifosi. Infine, ha raccontato il suo soprannome “Bebote”, che risale alla sua infanzia e rappresenta la passione e la gioia con cui entra in campo, proprio come un bambino che gioca senza preoccupazioni. Un retroscena da non credere riguarda i suoi primi passi come calciatore che, per un motivo decisamente serio, potevano interrompersi bruscamente.

Gimenez avrebbe potuto smettere di giocare: il retroscena

L’arrivo al Milan per Gimenez è stato un sogno che si è realizzato. Con una foto da bambino indossando la maglia rossonera, ha ricordato la sua passione per il club sin da piccolo. Un incontro con Kakà, che oltre a essere un modello calcistico condivide con lui la stessa fede, ha ulteriormente rafforzato la sua convinzione che il Milan fosse la destinazione giusta. Gimenez ha parlato anche del significato che per lui ha segnare un gol: “Per un attaccante, segnare è tutto”, ha dichiarato, sottolineando che ringraziare Dio per ogni gol è una parte importante della sua vita. La fede è, infatti, un pilastro fondamentale per lui. Ha raccontato di come, in un momento difficile della sua vita, quando i medici gli dissero che avrebbe dovuto smettere di giocare a causa di una trombosi al braccio, ha trovato conforto in Cristo, che gli ha mostrato la via per tornare a giocare. Per questo, Gimenez vede il calcio come un mezzo per glorificare Dio e dare esempio agli altri.

