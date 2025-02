30 milioni o niente, Conceicao detta la linea al Milan: ecco la condizione durissima che potrebbe stravolgere tutto a Milanello

30 milioni o niente, Conceicao detta la linea al Milan. Il mister sarà decisivo nella prossima mossa del Club, ecco perché.

Il Milan si è adoperato per un mercato invernale davvero di altissimo profilo, con cinque acquisti che hanno rafforzato la squadra e un futuro già pianificato. Tra gli elementi chiave, c’è Leao, che nelle prossime settimane potrebbe vestire i panni di Ibra, aiutando il Club a portare in rossonero un nuovo top player, suo grande amico. La sinergia con Conceicao è totale, ora più che mai, e il mercato lo ha ampiamente dimostrato. Grazie a questa strategia vincente, non è da escludere che il Milan possa riservare ulteriori sorprese, puntando a rinforzare ulteriormente la rosa in vista dei prossimi obiettivi.

Conceicao detta la linea al Milan sul mercato

L’arrivo di Joao Félix è un’altra grande dimostrazione di quanto il Milan tenga in considerazione la posizione del mister in sede di mercato. Proprio sul portoghese sono emersi nuovi dettagli molto rilevanti riguardo a un possibile futuro in rossonero, svelati dallo stesso giocatore. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il tecnico rossonero avrebbe dettato la linea da seguire al Club riguardo al futuro di un altro rossonero. Conceicao, infatti, avrebbe già un piano ben preciso in mente, confermando così la sua centralità nel processo decisionale e nella strategia futura del Milan.

La richiesta di Conceicao al Milan è chiarissima

Saelemaekers si trova al centro di un interessante scambio di interessi tra il Milan e la Roma. L’esterno belga, dopo essere passato in prestito secco alla Roma fino al termine della stagione corrente, ha suscitato il desiderio del club giallorosso di acquisirlo a titolo definitivo. Questa aspirazione si scontra però con le richieste economiche del Milan, che valuta il calciatore una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro – scrive Calciomercato.com – un investimento non indifferente per il cartellino del giocatore. Oltre alle questioni finanziarie, un ruolo chiave nella decisone del Milan di mantenere una posizione ferma sulla valutazione del calciatore belga potrebbe essere rappresentato dalle valutazioni tecniche. Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha espresso un giudizio molto positivo su Saelemaekers, considerandolo un elemento perfetto per il proprio schema tattico, in particolare per il 4-4-2. Il tecnico vede in lui un giocatore in grado di apportare un contributo significativo alla squadra nella prossima stagione, il che spiega l’importanza di una valutazione economica elevata richiesta dal Milan.

Leggi l’articolo completo 30 milioni o niente, Conceicao detta la linea al Milan: ecco la condizione durissima che potrebbe stravolgere tutto a Milanello, su Notizie Milan.