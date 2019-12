Udinese-Napoli 1-1: highlights e video gol

Udinese-Napoli 1-1: Zielinski risponde a Lasagna, ma i partenopei non sanno più vincere e le prime posizioni continuano ad allontanarsi, Ancelotti rischia

Udinese-Napoli 1-1. Continua il momento negativo per il Napoli di Carlo Ancelotti, che non va oltre il pareggio alla Dacia Arena di Udine. Nel terzo anticipo della 15° giornata di Serie A, gli azzurri cominciano molto male la partita, non riuscendo praticamente mai ad impensierire il portiere bianconero Musso nella prima frazione di gioco. L’Udinese è molto volitiva e al 32’ sfrutta alla perfezione un contropiede andando in gol con Lasagna. Si va al riposo con il punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo scende in campo un altro Napoli e l’Udinese viene messa alle corde fino a quando capitola al 69’. È Zielinski a firmare la rete dell’1-1, ma da lì in poi gli attacchi dei partenopei, pur numerosi, saranno piuttosto confusi. Clamorosa la palla gol per la vittoria capitata sui piedi di Llorente. Con questo pareggio, il Napoli rimane 7° in classifica con 21 punti, a sette lunghezze dall’Atalanta di Gasperini e con la possibilità di essere raggiunto domani dal Parma. Tira una brutta aria attorno a Carlo Ancelotti, che al termine della partita si difende così: "Nello spogliatoio di polveriera non c'è niente, sento parlare di squadra spaccata, di metodi d'allenamento blandi. Questo è tutto falso", le parole rilasciate a Sky Sport.

Udinese-Napoli 1-1 | Tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (29' st Pussetto), Fofana, Mandragora, De Paul (39' st Barak), Stryger Larsen; Okaka, Lasagna (44' st Becao).

A disp.: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (1' st Llorente); Mertens, Lozano (16' st Younes).

A disp.: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Leandrinho. All.: Ancelotti.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 32' Lasagna (U), 24' st Zielinski (N)

Ammoniti: De Paul, Fofana, Okaka (U); Callejon, Mertens, Mario Rui (N)

Espulsi: (dalla panchina) 35' st Maksimovic

Udinese-Napoli 1-1 | Highlights

