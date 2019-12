Fiorentina-Inter 1-1: highlights e video gol

Di Redazione CalcioBlog domenica 15 dicembre 2019

Fiorentina-Inter 1-1: l'ex Borja Valero porta in vantaggio i nerazzurri al Franchi, nel recupero Vlahovic pareggia e salva la panchina di Montella

Fiorentina-Inter 1-1 - L’Inter di Antonio Conte impatta al Franchi di Firenze e si fa raggiungere in vetta alla classifica di Serie A dalla Juventus. E dire che la serata si era messa subito bene per i nerazzurri, passati in vantaggio già all’8’ con l’ex Borja Valero. Non è stata una bella partita quella tra i milanesi e i toscani, con i due portieri comunque protagonisti. Handanovic si è superato su Badelj, mentre Dragowski ha negato la gioia del gol a Lukaku con una parata spettacolare su colpo di testa ravvicinato.

Nel secondo tempo l’Inter controlla più che altro la partita per via delle limitate risorse fisiche e mentali, ma i fantasmi della Champions si concretizzano nei minuti finali. Al 92’ Vlahovic parte in contropiede e Skriniar temporeggia troppo facendolo entrare in area: sinistro chirurgico e nulla da fare per l’estremo difensore nerazzurro. In virtù di questo risultato, l’Inter sale a quota 39 ma viene raggiunta in testa dalla Juve, che pomeriggio ha battuto agilmente l’Udinese.

Fiorentina-Inter 1-1 | Tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (21' st Benassi), Castrovilli (37' st Eysseric), Dalbert; Chiesa (14' st Vlahovic), Boateng. A disp.: Terracciano, Ranieri, Pedro, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Zurkowski. All.: Montella

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (42' st Godin); D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (37' st Agoume), Biraghi; Lautaro (37' st Politano), Lukaku. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Esposito. All.: Conte

Arbitro: Mariani

Marcatori: 8' Borja Valero (I) , 47' st Vlahovic (F)

Ammoniti: Badelj, Dalbert, Pulgar (F); Brozovic, Bastoni, Borja Valero, Lautaro (I)

Espulsi: nessuno

Fiorentina-Inter 1-1 | Highlights e video gol