Sorteggi ottavi Champions League: Lione-Juve, Atalanta-Valencia e Napoli-Barcellona

Di Redazione CalcioBlog lunedì 16 dicembre 2019

Urna benevola per Juventus e Atalanta: i bianconeri affronteranno agli ottavi di Champions il Lione, il Valencia per i nerazzurri, il Napoli contro il Barcellona

Sorteggio benevolo per Juventus e Atalanta, molto meno per il Napoli. Dall’urna di Nyon sono state sorteggiate poco fa le avversarie delle tre italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League 2019-2020. I campioni d’Italia se la vedranno con il Lione di Rudi Garcia, probabilmente l’avversaria più abbordabile tra quelle dell’urna numero 2 e che ha evitato a Maurizio Sarri di affrontare il Tottenham di José Mourinho.

Va sostanzialmente bene anche all’Atalanta, che affronterà il Valencia. Gli spagnoli sono sicuramente una formazione da non sottovalutare, ma è andata decisamente bene se si guardano alle altre potenziali avversarie dei bergamaschi (PSG, Bayern, Liverpool e Barcellona). Molto sfortunato il Napoli di Gennaro Gattuso, che se la dovrà vedere con il Barcellona di Leo Messi. I catalani hanno eliminato con i ragazzini l’Inter di Antonio Conte: per gli azzurri c’è una montagna da scalare, ma nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato.

Sorteggi ottavi Champions League 2019-2020

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona