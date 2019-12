Atalanta-Milan 5-0, tracollo Rossonero con la Dea. Doppieta di Ilicic

Di Redazione CalcioBlog domenica 22 dicembre 2019

Atalanta-Milan termina 5-0 chiudendo nel peggiore dei modi un anno già difficile per la squadra di Pioli. Gol e highlights

Tracollo rossonero con la Dea. Atalanta-Milan termina 5-0, facendo chiudere nel peggiore dei modi un anno già difficilissimo alla squadra di Pioli. La partita, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A, è dominata in lungo e in largo dai padroni di casa.

Gli ospiti non sono mai veramente pericolosi e assistono alla carrellata di reti nella propria porta quasi come spettatori. Ad aprire le danze al 10' è Papu Gomez che finalizza al termine di un’azione da manuale. Sei minuti più tardi è la traversa a negare il raddoppio a Pasalic.

La reazione del Milan è affidata a Rodriguez, la cui conclusione, al minuto 28, va di poco fuori. Nel secondo tempo la musica non cambia, Pasalic non si fa sfuggire una seconda occasione e va in rete al 61’. Subito dopo Ilicic segna il 3-0, al 63’.

Con i rossoneri ormai sfiduciati, Ilicic al 72’ bissa e undici minuti più tardi l’appena entrato Muriel sigla il 5-0. Milan fermo a 21 punti in classifica, Atalanta quarta, dietro la Roma, a quota 31 punti.

TABELLINO ATALANTA-MILAN 5-0

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (44' st Hateboer); Gomez (43' st Freuler), Malinovskyi; Ilicic (35' st Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Masiello, Ibañez, Barrow. All.: Gasperini.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; A.Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (1' st Calabria); Kessie, Bennacer, Bonaventura (19' st Piatek); Suso (39' st Castillejo), Leao, Calhanoglu. A disposizione Reina, A. Donnarumma, Borini, Rebic, Biglia, Caldara, Krunic, Gabbia, Brescianini. All: Pioli.

MARCATORI: 10' Gomez (A), 61' Pasalic (A), 63' Ilicic (A), 72' Ilicic (A), 83' Muriel (A).

NOTE: Ammoniti: Castagne, De Roon (A); Musacchio, Romagnoli, Suso, Kessie (M).

ARBITRO: La Penna di Roma.

VIDEO GOL ATALANTA MILAN