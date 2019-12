Inter-Genoa 4-0. Doppietta di Lukaku. Nerazzurri incollati alla Juventus

Di Redazione CalcioBlog sabato 21 dicembre 2019

Inter-Genoa 4-0, i nerazzurri riconquistano la vetta della classifica in coabitazione con la Juventus, video gol e highlights

Tutto facile per l’Inter che sconfigge al Meazza per 4-0 il Genoa riconquistando la vetta della classifica (a quota 42 punti) in coabitazione con la Juventus, che ha giocato l’anticipo della 17esima giornata mercoledì vincendo in casa della Samp.

Molte le assenze per i nerazzurri ma la partita non annoia di certo. Radu deve subito impegnarsi a salvare la porta prima su Bastoni e poi su Gagliardini. Il portiere ospite niente può però al 31’ quando Lukaku, servito da Candreva, incoccia di testa mandando la palla alle sue spalle.

Il raddoppio interista arriva nel giro di un’azione, grazie a Gagliardini che di destro in area al 33' non perdona. Nel secondo tempo il Genoa ci prova due volte con Sanabria, impegnando Handanovic, ma il rigore assegnato all'Inter, per fallo di Agudelo su Gagliardini, chiude praticamente la partita.

Sul dischetto si presenta il 17enne Esposito che al 64’ segna la rete del 3-0, siglando il suo primo gol in serie A. La quarta rete per i padroni di casa arriva con il gran tiro sotto il sette di Lukaku, al 71’, che gli vale la doppietta personale.

TABELLINO INTER-GENOA 4-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Candreva (30' st Lazaro), Gagliardini (27' st Sensi), Borja Valero, Vecino, Biraghi (33' st Dimarco); Esposito, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Agoumé, Politano. All.: Conte.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Jagiello (18' st Rovella), Agudelo; Sanabria, Pinamonti (27' st Favilli). A disposizione: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, El Yamiq, Schone, Sturaro, Ankersen, Cleonise, Pajac. All.: Thiago Motta.

MARCATORI: 31' pt Lukaku, 33' pt Gagliardini, 19’ st Esposito (rigore), 26' st Lukaku.

NOTE: Ammoniti: Bastoni (I); Favilli, Romero (G).

VIDEO GOL INTER-GENOA