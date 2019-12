La Lazio vince la Supercoppa 2019: battuta la Juventus 3-1

Di Redazione CalcioBlog domenica 22 dicembre 2019

La Lazio vince la Supercoppa Italiana 2019 stracciando la Juventus 3-1 allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, in Arabia Saudita.

È stata la Lazio a portarsi a casa il trofeo della Supercoppa Italiana 2019, battendo la Juventus 3-1 al termine di una intensa e concitata partita.

La Juventus, vincitrice della Serie A 2018-2019, e la Lazio, detentrice della Coppa Italia 2018-2019, si sono sfidate in territorio neutro, lo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, in Arabia Saudita.

A sbloccare il match ci ha pensato Luis Alberto, protagonista di un fantastico gol al 16', ma sul finire del primo tempo la Juventus è riuscita a pareggiare grazie a Paulo Dybala, riuscito a mandarla in porta al 45'. All'intervallo il match si interrompe 1-1.

La Lazio si è portata nuovamente in vantaggio al 73' con una rete di Senad Lulic (trovate il video più in basso), ma il trionfo è arrivato durante gli ultimi minuti di gioco, quando Danilo Cataldi riesce a mandarla in porta durante il quinto minuto di recupero. La Lazio è quindi la vincitrice della Supercoppa Italiana 2019!

Juventus-Lazio 1-3: il tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (10' st Cuadrado), Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (31' st Douglas Costa); Dybala, Higuain (21' st Ramsey), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Danilo, Rugani, Emre Can, Rabiot, Pjaca, Bernardeschi.

Allenatore: Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva (19' st Cataldi), Luis Alberto (22' st Parolo), Lulic; Correa, Immobile (36' st Caicedo). A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Marusic, Berisha, Anderson, Jony, Adekanye.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

MARCATORI: 17' pt Luis Alberto (L), 45' pt Dybala (J), 28' st Lulic (L), 49' st Cataldi (L)

ESPULSI: Bentancur (J) al 49' st per doppia ammonizione

AMMONITI: Matuidi (J); Leiva, Luis Alberto, Cataldi (L)

