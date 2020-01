Napoli-Inter 1-3: doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez

Di Redazione CalcioBlog lunedì 6 gennaio 2020

Per i partenopei rete di Milik.

L'Inter ce la fa a restare agganciata alla Juventus dopo il primo turno del 2020 del campionato di Serie A. Gli uomini di Antonio Conte stasera hanno giocato il posticipo dell'Epifania al San Paolo di Napoli contro i partenopei di Gennaro Gattuso ancora troppo in confusione, tanto da prendersi tre gol in casa segnandone solo uno della bandiera.

Dopo neanche un quarto d'ora di gioco, al 14', l'Inter era già in vantaggio grazie a Lukaku che ha insaccato un sinistro vincente dopo ben 70 metri di corsa, approfittando di una scivolata di Di Lorenzo. Al 33' il raddoppio firmato ancora da Lukaku, sempre con un bel sinistro, questa volta dal limite. Anche in questo caso c'è un errore dei giocatori del Napoli, in particolare di Meret che ha sbagliato a respingere la palla.

Il Napoli ha avuto una prima occasione per accorciare le distanze al 38' con un destro di Insigne che Handanovic è riuscito a parare, ma un minuto dopo il gol è arrivato davvero, firmato da Milik, che ha ricevuto al centro dell'area l'assist di Callejon era insaccato con il sinistro.

Nel secondo tempo è arrivato il terzo gol dell'Inter grazie a Lautaro Martinez che, con il destro, ha infilato in rete la palla crossata dalla destra da Vecino, mentre Manolas non è riuscito a raggiungerla. Nel finale il Napoli ha provato a cercare il secondo gol, in particolare con un sinistro di Zielinski da fuori area e con un destro di Insigne finito troppo in alto sopra la porta.

Negli altri match di oggi, oltre alle vittorie di Juventus e Atalanta e il pareggio di Milan e Sampdoria di cui vi abbiamo parlato, c'è stato anche il successo per 1-0 dell'Udinese in casa del Lecce. Qui di seguito la classifica aggiornata.

Inter 45

Juventus 45

Lazio 39*

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Torino 24

Bologna 23

Verona 22*

Milan 22

Udinese 21

Sassuolo 19

Fiorentina 18

Lecce 15

Brescia 14

Genoa 14

Spal 12

*Hanno una partita da recuperare