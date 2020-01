È morto Pietro Anastasi: vinse tre scudetti con la Juve e l'Europeo del '68

Di Redazione CalcioBlog venerdì 17 gennaio 2020

La Juventus ha annunciato la morte di Pietro Anastasi, ex attaccante, vincitore di tre scudetti in bianconero.

Il sito ufficiale della Juventus ha annunciato con dolore la morte di Pietro Anastasi:

"Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all'età di 71 anni"

L'ex attaccante bianconero a Torino vinse tre scudetti e con la nazionale italiana conquistò l'Europeo del 1968. Nel 1976 fece storia il suo scambio con Boninsegna, ma all'Inter non ebbe molta fortuna. Nato a Catania nel 1948, era un centravanti veloce e acrobatico, anche se non altissimo. Ha collezionato 105 gol in serie A di cui 78 con la Juventus con cui vinse anche il titolo di capocannoniere.