Juventus-Roma 3-1, Bianconeri in semifinale di Coppa Italia

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 22 gennaio 2020

Juventus-Roma 3-1 a Torino: bianconeri alle semifinali di Coppa Italia coi gol di Ronaldo, Bentancur, e Bonucci. Highlights

Juventus-Roma termina 3-1 a Torino e ai bianconeri basta il primo tempo per conquistare la semifinale di Coppa Italia. La partita viene sbloccata al 26’ da Cristiano Ronaldo che termina la sua cavalcata verso l’area con un sinistro angolato.

La Roma non ha neanche il tempo di riprendersi dal colpo che Bentancur, al minuto 38, si fa ridare la palla da Douglas Costa e di punta segna la rete del 2-0. Douglas Costa di nuovo assistman nei minuti di recupero del primo tempo quando serve Bonucci che di testa fa 3-0 (al 45+2).

In apertura di ripresa Kalinic fa tremare il palo due volte e Higuain prende di testa l’incrocio servito da Cr7. Al 50’ la conclusione di Under colpisce ancora la traversa ma, su deviazione involontaria di Buffon, va in rete, per il 3-1. Buffon che deve poi salvare su Florenzi, solo in area al 56', mentre la Roma non ha più modo di rendersi davvero pericolosa. La Juve attende ora in semifinale Torino o Milan.

TABELLINO JUVENTUS-ROMA 3-1

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo (40' pt Cuadrado), Bonucci, Rugani, Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (30 'st Matuidi); Costa (21' st Ramsey), Higuain, Ronaldo. A disposizione: Bernardeschi, Can, Coccolo, de Ligt, Dybala, Pinsoglio, Pjaca, Szczesny. All.: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (22' st Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (31' st Peres); Under, Pellegrini, Kluivert (1' st Santon); Kalinic. A disposizione: Cardinali, Cetin, Fazio, Fuzato, Estrella, Jesus, Spinazzola, Veretout. All.: Fonseca.

MARCATORI: 26' pt Ronaldo (J), 38' pt Bentancur (J), 45' (+2') pt Bonucci (J), 5' st autogol Buffon (R).

ARBITRO: Rocchi.

AMMONITI: Higuain, Matuidi (J); Cristante (R).